  • BIST 5.012,34
  • Altın 1239.025
  • Dolar 19.398
  • Euro 21.2543
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’nın Arasta ve Taşkınköy çarşısında halkla bayramlaştı

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’nın Arasta ve Taşkınköy çarşısında halkla bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’nın Arasta ve Taşkınköy çarşısında halkla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın Arasta çarşısını ve Metropol bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, halkla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ve halkla sohbet edip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halkla birlikte olmayı görev gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de bayram vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Vatandaşlara iyi dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar; Yüce Allah’tan sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini niyaz ederim” dedi.

tatar-carsi--10-.jpgtatar-carsi--20-.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan Bayramı kutlanıyor, İşte Belediyelerin aldığı tedbirler21 Nisan 2023 Cuma 08:56
  • Turizme bayram dopingi21 Nisan 2023 Cuma 08:52
  • Mesajınız Var... 21 Nisan 202321 Nisan 2023 Cuma 07:42
  • Garabli yazdı... "Biz bayramı İsas’a gömdük"21 Nisan 2023 Cuma 07:40
  • "Asgari ücretle çalışan Yorgo, Ali'ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor..."20 Nisan 2023 Perşembe 22:31
  • Ara seçimde CTP adaylarının isimleri öne çıkmaya başladı...20 Nisan 2023 Perşembe 20:59
  • Sağlık Bakanı Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı20 Nisan 2023 Perşembe 17:11
  • TDP’de sekreterya isimleri: Koreli, Özkunt ve Sururi20 Nisan 2023 Perşembe 16:45
  • Restorancılar Birliği’nden hükümete: Bayramda mangal yakacak mısınız?20 Nisan 2023 Perşembe 16:41
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı20 Nisan 2023 Perşembe 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti