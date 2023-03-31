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Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk örgütleri temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi

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Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Türk gençlik sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk örgütleri temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi

KKTC Londra Temsilciliğinde yer alan görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Kıbrıs’ta İki Devlet Vizyonu” kitabı da tanıtıldı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, örgütler ve gençler ile görüşmesinde, Birleşik Krallık’ta yaşam süren Kıbrıs Türk toplumunun desteğinin önemine vurgu yaptı ve birlik beraberlik içinde yeni siyaseti güçlendirme çalışmalarına katkı koymalarını istedi. Tatar, örgüt ve gençlerin sorunları ile taleplerini de dinledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, kitap tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, iki devlete dayalı çözüm vizyonunun anlatıldığı kitapla güzel bir iş ortaya çıktığını kaydetti. 

Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözümün önemine işaret eden Tatar, İngiltere’deki temaslarında tüm kesimlere Kıbrıs Türk halkının Rum’un boyunduruğu altına girmeyeceğini, kendi devletiyle güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini anlattığını söyledi. 

Tatar, Rum tarafının 60 yıldır sürdürülen çözüm müzakerelerinde ortaya çıkan tüm anlaşmaları reddettiğini, o yüzden yeni dönemde iki devletin iş birliğine dayalı çözümü önerdiklerini ifade etti ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği yapabileceklerini kaydetti. 

Kıbrıs’ın önemli bir ada olduğunu ve bu coğrafyada gerginlik yerine iş birliği içinde geleceği kurabileceklerini anlatan Tatar, KKTC’nin bölgede güçlü bir devlet olarak yerini aldığını ve geçmişe dönmeyeceklerini söyledi. 

Kitabın iki devletli çözüm vizyonu ile bu siyasetin ortaya çıkmasını anlattığını ifade eden Tatar, Özel Danışmanı Ergün Olgun, müzakere heyetinden Güneş Onar, Hüseyin Işıksal ve Kerem Haser’e teşekkür etti. 

 

Tatar, Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet olduğunu, Kıbrıs gerçeklerinin artık kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması, gençlere spor başta olmak üzere tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bölgede istikrarın sigortası olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının adalet istediğini söyledi, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı çözümün bölgeye de istikrar getireceğine inanç belirtti. 

Kerem Haser tarafından kaleme alınan “Kıbrıs'ta İki Devlet Vizyonu” kitabı, Cumhurbaşkanı Tatar ve müzakere ekibinin Ekim 2020'de seçilmesinden 2022'nin sonlarına kadar iki yıllık çalışmasını belgeliyor.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre- İsviçre'de Nisan 2021’de yapılan 5+BM gayrıresmi toplantısında yaptığı orijinal açıklamaları ve sunumları yer alıyor. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının müktesep, egemen eşitliğine dayalı iki Devletli vizyonunu uluslararası toplum nezdinde ilk kez burada ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu görüş ve öngörülerini de içeren kitapla “Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs'ta kendi kaderini tayin etme haklarına sahip egemen bir halk olduğu ve iki devletin farklı alanlarda birbiriyle işbirliği yaptığı, sürdürülebilir barış ve istikrar için ileriye bakma zamanının geldiği” mesajı verilmek istendiği belirtildi.

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