Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı Fetine Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Lions kulüplerinin halka katkı ve yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek bahse konu kulüplere siyaset bulaşmaması temennisini dile getirdi.

Tatar, “Sizlerin çalışmalarını yakinen takip ederek elimizden gelen katkıyı vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, konuşmasında KKTC’nin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek sivil toplum örgütlerinin uluslararası bağlantıları vasıtası ile tanıtıma katkı koyması gerekliliğini işaret etti. Her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lions kulüpleri gibi sivil toplum örgütlerinin çağdaş, insan hakları temelinde ve uygarlık adında yaptığı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’ne faaliyetleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.