  • BIST 1.330
  • Altın 463,993
  • Dolar 7,8373
  • Euro 9,5042
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nü kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı Fetine Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı Fetine Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Lions kulüplerinin halka katkı ve yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek bahse konu kulüplere siyaset bulaşmaması temennisini dile getirdi.

Tatar, “Sizlerin çalışmalarını yakinen takip ederek elimizden gelen katkıyı vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, konuşmasında KKTC’nin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek sivil toplum örgütlerinin uluslararası bağlantıları vasıtası ile tanıtıma katkı koyması gerekliliğini işaret etti. Her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lions kulüpleri gibi sivil toplum örgütlerinin çağdaş, insan hakları temelinde ve uygarlık adında yaptığı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’ne faaliyetleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı kiralanan arazi ile ilgili açıklama yaptı03 Aralık 2020 Perşembe 14:19
  • CTP MYK tamamlandı!03 Aralık 2020 Perşembe 13:15
  • Bakan Pilli, Esentepe Bölgesini Ziyaret Etti03 Aralık 2020 Perşembe 13:05
  • Pilli: Engelli bireylerin sorunlarının çözümüne herkes katkı koymalı03 Aralık 2020 Perşembe 12:55
  • Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Kadın Hakları Günü” Semineri Yapmaya Hazırlanıyor03 Aralık 2020 Perşembe 12:55
  • Özersay: Bakanlığımızdaki Engelli Asansörü Eksiğini Giderdik03 Aralık 2020 Perşembe 12:51
  • Maliye Bakanlığı’ndan Asılsız İddialara Yanıt Gecikmedi03 Aralık 2020 Perşembe 12:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Engellerin Kaldırılması İçin Her Kesime Sorumluluk Düşüyor”03 Aralık 2020 Perşembe 12:07
  • Halkımız AKP-Tatar Sendromunu Reddecektir03 Aralık 2020 Perşembe 11:54
  • HP Başkan Vekili Yenal Senin: Süreç Tıkanmış Değildir03 Aralık 2020 Perşembe 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti