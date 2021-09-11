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Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan Süper Kupa maçını izledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile kupa şampiyonu Yenicami arasında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan Süper Kupa maçını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile kupa şampiyonu Yenicami arasında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçını izledi.

Maç sonrasında kupayı kaldıran Mağusa Türk Gücü ve finalist Yenicami sporcularına kupa ve madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar, maçın hakemlerine de plaketlerini verdi.

Maç esnası ve sonrasında, sporseverler, Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulundular.

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