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Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’deki temaslarına başladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Manchester’deki temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’deki temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’e gelişinde Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Onur Sayın ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’de ilk olarak İngiltere’de 4 Temmuz genel seçimi nedeniyle kapalı bulunan Birleşik Krallık Parlamentosu bölge üyeleri Yasmin Qureshi ile Afzal Khan yanında eski Manchester belediye başkanı Yasmine Dar ile görüştü.

Tatar, temasları çerçevesinde Blackburn Belediye Başkanı Brian Taylor ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’de iş insanları ile de görüşme yaptı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmelerinde, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak bölgesinde her alanda izolasyonlara rağmen gelişen bir ülke olduğunu belirterek, KKTC’ye dış yatırımların arttığına işaret etti. 

Tatar, çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı İngiltere’ye büyük önem verdiklerini ve sık sık ziyaret edip, İngiltere Parlementosu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti. 

Tatar, garantör ülke İngiltere’den özellikle direkt ticaret ile direkt uçuşlar konusunda açılım beklediklerini kaydetti, parlamento üyelerinden destek istedi.

İş insanlarını KKTC’ye yatırım yapmaya çağıran Tatar, KKTC’nin turizm ve eğitim başta olmak üzere her alanda gelişmeye ve altyapısını geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerinde, tarihçesini anlattığı Kıbrıs’ta, şu anda iki devlet olduğuna işaret ederek, süreçle ilgili bilgiler verdi ve Güney ile enerji başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapabileceklerini söyledi. 

Kıbrıs’ta mevcut gerçeklere dayalı bir çözümün adil ve sürdürülebilir olacağını işaret eden Tatar, Kıbrıs’ı geçmişe döndürecek bir anlaşma değil, geleceğe taşıyacak bir anlaşma için çalışmak istediklerini kaydetti. 

Garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs’taki gerçekleri çok iyi bildiğini belirten Tatar, çok sayıda İngiliz’in de KKTC’de yaşam sürdüğünü, o yüzden direkt uçuşların büyük önem taşıdığını anlattı. 

Tatar, bu yüzden yeni dönemde İngiltere Parlamentosu’ndan direkt uçuşlar konusunda destek beklediklerini vurguladı. 

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