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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclise Giren Partilerin Liderleriyle Yarın Ayrı Ayrı Görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tatar, Meclise Giren Partilerin Liderleriyle Yarın Ayrı Ayrı Görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Meclise Giren Partilerin Liderleriyle Yarın Ayrı Ayrı Görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ne giren partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 10.30'da Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 11.00'de Halkın Partisi (HP), 11.30'da Demokrat Parti (DP), 12.00'de Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) ve 12.30'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyetlerini kabul edecek. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlara göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3,YDP ise 2 sandalye ile mecliste temsil edilecek. 

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