Cumhurbaşkanı Tatar, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nin yıl sonu sergisine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nin Bahar Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi etkinnliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi’nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasında, bahar şenliğinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, öğrencilerin böylesine güzel bir okulda eğitim gördüklerini ve bunun değerini bilmeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar öğrencilerin, kardeşlik bağlarıyla aynı sınıfta eğitim almasının da ayrı bir güzelliği olduğunu dile getirip, ileride bugünlerin hatırlanacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

“Aldığınız eğitimlerden sonra ülkenize hizmet etmek için çalışıp toplumda değerli bir birey olacaksınız. Gözlerinizdeki pırıltıda o umudu ve KKTC sevgisini görüyorum. Bu bağlamda öğretmenlerin sorumluluğu çok büyüktür. Öğretmenlerimize her zaman saygı göstermememiz gerekir. Başarı fedakârlık, disiplinli çalışma ve okumakla elde edilir.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dilerim. KKTC olarak onları asla unutmayacağız. Bu güzel şenliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.”