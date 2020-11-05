Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Başbakan Ecevit’i andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye eski Başbakanlarından merhum Bülent Ecevit’i, 14. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türkü’nün Barış Harekatı’nın mimarlarından merhum Başbakan Bülent Ecevit’e müstesna bir sevgi duyduğuna işaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Kıbrıs Türkü, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın mimarlarından merhum Başbakan Bülent Ecevit’e müstesna bir sevgi duyar. Sayın Ecevit’i 14. ölüm yıl dönümünde, sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.
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