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Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili istişarede bulunuldu.

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