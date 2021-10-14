Cumhurbaşkanı Tatar Merkez Bankası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merkez Bankası’nı ziyaret ederek yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde Merkez Bankası ile birlikte çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, özellikle pandemi koşullarında yarattıkları imkanlarla ve fikirlerle sıkıntılı sektörlerin önünün açılması konularında çalışmalar yapıldığına değindi.

Merkez Bankası’nın kamu maliyetinin sürdürülmesi için ve özel teşebbüs için yaptığı açılımların fevkalade önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda ülkede finansal açıkların olduğunu ancak bu şartların Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer ülkelerde de söz konusu olduğunu kaydetti.

Ülkemizde de pandemi sürecinde alınan önlemlere ve çalışmalara rağmen bütçe açıklarının olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olarak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokoller, altyapı çalışmaları, proje desteği, savunma gideri ve kamu maliyetine katkılarla bu yapının sürdürüldüğünü, bunların ekonominin itici gücü olduğunu ve kalkınma sürecinin de yaşandığını söyledi.

Aşılanmayla pandemi sürecinde yapılan açılımlar sonrası, yurt dışından öğrencilerin ülkemize gelmeye başladığını, KKTC’ye rağbetin arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir iktisatçı olarak tabloya baktığımda bu süreçleri iyi yönetmeye devam edersek, bu açılımlarla esas sektörlerin yeniden toparlanarak eski boyutlarına gelerek kısa süre sonra eski boyutlarını geçebileceklerini ve bunun da kamu maliyetine yansımasıyla şu anda içinde bulunduğumuz sıkışıklığın atlatılabileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

Maliye Bakanı’nın ve müsteşarının yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “şu anda içinde bulunduğumuz süreci en iyi şekilde değerlendirip, tabloyu en iyi şekilde inceleyip nasıl sürecin yönetilebileceğine dair burada yapılacak değerlendirmeyi önemsediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların yeni kurulacak hükümetle de paylaşılacağını, şu anda hükümetin olmaması dolayısıyla, verdiği yetki ile Başbakan ve ilgili bakanların görevlerine devam ettiğini ve kendisinin de görevi çerçevesinde ekonomik meselelerle bu süreçte daha fazla ilgileneceğini kamuoyu ile paylaşmak istediğini belirtti.