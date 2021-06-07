  • BIST 1.448
  • Altın 524,738
  • Dolar 8,6222
  • Euro 10,5085
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Arşivciler Haftası dolayısıyla bugün, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Arşivciler Haftası dolayısıyla bugün, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, arşivimiz için yürütülen çalışmalara destek vererek, Milli Arşivi kalıcı kılmanın önemine dikkat çekerek, sadece bugün değil her zaman Milli Arşivi ve değerli çalışmaları hafızalarda tutarak gelecek kuşaklara aktarmanın ve Doğu Akdeniz’deki konjonktüre baktığımızda kimliğimizi güçlendirmek ve korumak için gösterdiğimiz mücadelenin belgelenmesinin önemini dile getirdi.

“YARIM ASIRDIR KIBRISLI TÜRKLER KENDİ ARŞİVİNİ OLUŞTURDU”

9 Ağustos’da Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin kuruluşunun 50. yılını kutlayacağımıza değinerek, yarım asırdır Kıbrıslı Türklerin kendi arşivini oluşturduğunu ve çok uzun yıllardır toplumsal hafızalarını koruduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, 2008 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin çalışmalarının daha profesyonel bir şekilde devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

screenshot_20210607-161946_twitter-1.jpg

“DİJİTAL SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE ARŞİVİMİZ DAHA KULLANILIR HALE GELECEK”

Milli arşivin dijital sisteme dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların ve yatırımların olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarından başlayarak Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, hafızını ve kurumsal yapısı ile birlikte milli değerlerimiz ve belgelerimizin burada korunduğunu ve dijitalleşme ile arşivin daha kullanılır ve değerli hale gelmesi için çabaların sürmesi gerektiğini belirtti.

 

“AYRI BİR HALK OLARAK AYRI MANEVİYATIMIZ VE TARİHİMİZİN ARŞİVLENMESİ ÖNEMLİDİR”

KKTC’de davamızın yürütülmesinde ve kültürel zenginlik bakımından ayrı bir halk olarak ayrı maneviyat ve ayrı tarihimizi belgelemesi açısından milli arşivin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşivin BRTK, TAK ve Enformasyon Dairesi gibi kuruluşlarla ve yurt dışı ofislerimizle de iletişim içerisinde olmasının ve bilgi akışının sağlanmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Milli Arşiv binasının her türlü duruma ve doğal afetlere karşı güvenliğiyle koruyabilmenin gerekliliğine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya eşlik etti.

       

       

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” Adlı Kitabını Amcaoğlu’na Takdim Etti07 Haziran 2021 Pazartesi 16:11
  • Kamu-Sen Taşel’de Süresiz Grev Başlattı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:46
  • Son bir haftada 62 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:24
  • Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”07 Haziran 2021 Pazartesi 15:17
  • Dizdarlı "Eski Eserleri Koruma Görevi" ile ilgili açılama yaptı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:10
  • Arıklı, İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşma yaptı07 Haziran 2021 Pazartesi 14:49
  • KTÖS Biliişim yasasını eleştirdi07 Haziran 2021 Pazartesi 14:45
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği07 Haziran 2021 Pazartesi 12:18
  • Redif Ekinci'nin moderatörlüğünde Dijital Atölye her salı 21:00'de D Web TV'de07 Haziran 2021 Pazartesi 12:09
  • Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2. Olağan Kurulu’nu Gerçekleştirdi07 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti