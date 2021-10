Cumhurbaşkanı Tatar: "Milli Çıkarlarını Korumak Suretiyle Daha Güçlü Bir Türk Ulusu Hep Özlemim Oldu"

"Kktc'de Dış Güçler Ve Avrupalılar Tarafından Çok Oyunlar Oynanmaktadır. Türkiye İle Münasebetlerimizin En İyi Şekilde Sürdürülmesi, İyi İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dış güç ve Avrupalıların Kıbrıs'ta oyunlar oynandığına dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bizlerin ulusal menfaatlerini, milli çıkarlarını korumak suretiyle daha güçlü bir Türk ulusu varlığı benim hep özlemim ve temennim olmuştur" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e giden Tatar, gazetecilere bu ziyareti değerlendirdi.

Gazianteplilerin büyük ilgi ve yakınlığını gördüğünü belirten Tatar, KKTC'nin saygısını, sevgisini ve halkının mesajını Gazianteplilerle paylaştığını dile getirdi. Tatar, "Önemli olan aramızdaki bağların bu iletişim çağında daha güçlü olabilmesidir. Coğrafyaya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin güçlü olarak birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin desteği, her türlü alanda yapacağı katkılar KKTC için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin mücadelesini yıllardır sürdüğünü belirterek, siyasi nedenlerden dolayı halen ambargo gibi yaptırımların devam ettiğini dile getirdi.

KKTC'nin ekonomisinin gelişmesi için turizm ve eğitimin yanı sıra farklı alan ve sektörlere yatırımların yapılması gerektiğine dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e baktığımızda gerçekten bir başarı öyküsü var. Hem KKTC'deki milli mücadele hem de Gaziantep'teki kahramanlıklara baktığımızda da birtakım ortam özelliklerimiz ve Türk milletinin soydaşları olarak birlikte var olma hedefleri noktasında tarihi geçmişimiz bulunuyor. Kentteki temaslarımızın fevkalade kıymetli ve değerli olduğunu düşünmekteyim. Gaziantep'te vermek istediğimiz mesaj, KKTC sizin de vatanınızdır. Dolayısıyla turist olarak, öğrenci olarak sizi KKTC'ye bekliyoruz"

Tatar, kuzey ve güney kesimiyle Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine (AB) alınmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri ve garantörlük haklarını terk ederek KKTC'nin yalnızlığa bırakılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde her zaman egemen Türk Cumhuriyeti'nin var olacağına değinen Tatar, şöyle devam etti:

"KKTC, her zaman Türkiye ile olan münasebet ve bağlarını sürdürecektir. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bizlerin ulusal menfaatlerini, milli çıkarlarını korumak suretiyle daha güçlü bir Türk ulusu varlığı benim hep özlemim ve temennim olmuştur. Bu konuda vizyonum açık ve nettir. Bunu söyleyerek bir seçim kazandım. İnşallah her zaman KKTC halkı da bu siyaseti destekleyecektir. Amacım siyasetimi sonuna kadar devam ettirmektir. KKTC'de dış güçler ve Avrupalılar tarafından çok oyunlar oynanmaktadır. Türkiye ile münasebetlerimizin en iyi şekilde sürdürülmesi, iyi ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin güçlenerek refahının artması ve ekonomisinin gelişmesini arzuluyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırladıklarını ve iki günün dolu dolu geçtiğini belirtti.

Gaziantep ve Kıbrıs'ın önemli ortak geçmişi ve geleceği olduğuna işaret eden Şahin, "Cumhurbaşkanı Tatar ile gidecek çok yolumuz ve işimiz var. Özellikle turizm, eğitim ve gastronomi alanında yeni iş birliklerine ihtiyacımız var. Bu ziyaret bu açıdan önemli bir dönüm noktası olacak, birlikte çok güçlü olacağız." diye konuştu.