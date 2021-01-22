Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, halkın çoğunluğunun aşılanmasını sağlayarak pandemi sürecini atlatabileceğimizi ve Kıbrıs Türk halkının, özgüvenle dünyaya mücadelesini göstermeye devam edeceğini kaydetti.



“AŞI KONUSUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZEREK, HALKIN ÇOĞUNLUĞUNUN AŞILANMASIYLA SÜRECİ ATLATABİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, devletin halkına en iyi şekilde hizmet verdiğini belirterek, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini kaydetti. Pandemi Hastanesi inşası, sağlık altyapısına yapılan yatırımlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve sağlık sektöründe kapasitesinin artırılmasının bu süreçteki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı konusunu bir an önce çözerek, halkın çoğunluğunun aşılanmasıyla süreci atlatabileceğimize inanç belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, “Tüm dünyanın başa çıkmak için boğuştuğu bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının kendi idaresinde ve yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi Kıbrıs Türk halkının özgüvenini pekiştirmektedir” dedi.



MANEVİYAT VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN GÜNDEMDE TUTULARAK YENİ KUŞAKLARA TAŞINMASI ÖNEMLİ

“Halk olmanın en önemli özellikleri toprak sahibi olmak, başka ülkelerle ilişkilerde ortaya konulan kabiliyet ve kendi kendini yönetebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, maneviyat, değerler, kültür ve tarihten gelen bağların yeni kuşaklara aktarılması için verilen mücadelenin de halk olmanın önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.



“Nereden ve nasıl mücadele ederek geldiğinizi bilemezseniz, geleceğinizi tayin edemezsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve maneviyat konularının da diğer konular yanında her zaman gündemde olmasının, okullarda bu anlamda gerekli eğitimin verilmesinin ve gençler arasında milli şuurun yaşatılmasının önemine dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakınen takip ettiğini belirterek, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.