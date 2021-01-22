  • BIST 1.532
  • Altın 439,709
  • Dolar 7,4322
  • Euro 9,0410
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:10'u yerel 12 vaka

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar'ı kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Tatar, halkın çoğunluğunun aşılanmasını sağlayarak pandemi sürecini atlatabileceğimizi ve Kıbrıs Türk halkının, özgüvenle dünyaya mücadelesini göstermeye devam edeceğini kaydetti.


“AŞI KONUSUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZEREK, HALKIN ÇOĞUNLUĞUNUN AŞILANMASIYLA SÜRECİ ATLATABİLİRİZ”
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, devletin halkına en iyi şekilde hizmet verdiğini belirterek, pandemi sürecinin iyi yönetildiğini kaydetti. Pandemi Hastanesi inşası, sağlık altyapısına yapılan yatırımlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve sağlık sektöründe kapasitesinin artırılmasının bu süreçteki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı konusunu bir an önce çözerek, halkın çoğunluğunun aşılanmasıyla süreci atlatabileceğimize inanç belirtti.


Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, “Tüm dünyanın başa çıkmak için boğuştuğu bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının kendi idaresinde ve yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi Kıbrıs Türk halkının özgüvenini pekiştirmektedir” dedi.


MANEVİYAT VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN GÜNDEMDE TUTULARAK YENİ KUŞAKLARA TAŞINMASI ÖNEMLİ
“Halk olmanın en önemli özellikleri toprak sahibi olmak, başka ülkelerle ilişkilerde ortaya konulan kabiliyet ve kendi kendini yönetebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, maneviyat, değerler, kültür ve tarihten gelen bağların yeni kuşaklara aktarılması için verilen mücadelenin de halk olmanın önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.


“Nereden ve nasıl mücadele ederek geldiğinizi bilemezseniz, geleceğinizi tayin edemezsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve maneviyat konularının da diğer konular yanında her zaman gündemde olmasının, okullarda bu anlamda gerekli eğitimin verilmesinin ve gençler arasında milli şuurun yaşatılmasının önemine dikkat çekti.


Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakınen takip ettiğini belirterek, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt Bedelleri Ödeniyor22 Ocak 2021 Cuma 16:16
  • SDP:” 80 Yaş Üstü Kişilerin Aşı İçin Hastaneye Çağrılması Yaşlıların Koruyucu Tedbirlere Ulaşım Hakkını İhlal Ediyor”22 Ocak 2021 Cuma 16:16
  • Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı22 Ocak 2021 Cuma 16:15
  • 1 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti22 Ocak 2021 Cuma 16:14
  • Evinde hintkeneviri bulunan şahıs tutuklandı22 Ocak 2021 Cuma 16:11
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Görüştü22 Ocak 2021 Cuma 16:10
  • Müşterinin masada bıraktığı eşyaları çaldı!22 Ocak 2021 Cuma 16:07
  • İş kazası! Ali Hacı Yusuf yoğun bakıma alındı22 Ocak 2021 Cuma 16:05
  • Polis arama yaparken uyuşturucuyla geldi22 Ocak 2021 Cuma 16:04
  • Ergün Çakmak'ın ölüm nedeni belirlendi22 Ocak 2021 Cuma 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti