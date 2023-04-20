Cumhurbaşkanı Tatar, MTG’yi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından 2022-23 Futbol Sezonu Şampiyonluğu’nu kazanan Mağusa Türk Gücü’nü (MTG)tebrik etti.

Tatar‘ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

2022-23 Futbol Sezonu Şampiyonluğu’nu kazanan MTG’yi tebrik ederim. 4 kez arka arkaya şampiyon olarak 12. kez şampiyonluk kazanan MTG’nin 3 yıldızı oluyor. Bu başarıda büyük payı olan başkan Koral Bozkurt, tüm teknik heyet, futbolcular ve taraftarları kutluyorum.

Adıyaman’da kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenleri ve veliler için MTG camiasının hassasiyeti de takdire şayan. Şampiyon olduktan sonra futbolcuların kabirlerine gidip kupayı ve madalyaları götürmeleri çok anlamlı olmuştur. Nurlar içinde yatsınlar.