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Cumhurbaşkanı Tatar NEU Drift yarış takımını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Avrupa’da önemli başarılara imza atan NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap ile NEU Drift yarış takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar NEU Drift yarış takımını kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, takıma hitaben yaptığı konuşmada, “Elde ettiğiniz başarı, bayrağımızın orada gösterilmesi ve varlığımızın bir kez daha dünyaya duyurulması bakımından bizim için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Drift Masters Avrupa Şampiyonası’nın Polonya’da düzenlenen sezon finalinde mücadele eden NEU Drift yarış takımının çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarış arabasını KKTC bayrağı ile gördüğü zaman duyduğu gururu paylaşarak, yarış takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başarılı bir şekilde uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının imajını yansıtmaları dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası engellemeleri aşabilmenin inanç, mücadele ve özgüven gerektirdiğini söyledi.

“Elde ettiğiniz başarı, bayrağımızın orada gösterilmesi ve varlığımızın bir kez daha dünyaya duyurulması bakımından bizim için son derece önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, örnek teşkil eden bu başarının KKTC’nin mücadelesine önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

 

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