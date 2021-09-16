Cumhurbaşkanı Tatar New York ziyareti öncesinde 3.Cumhurbaşkanı Eroğlu ile durum değerlendirmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York ziyareti öncesinde bir süre önce rahatsızlık geçiren 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti. Tatar ziyareti sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

“3’ncü Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu’nu evinde ziyaret ettim. Öncelikle belirteyim ki, Sayın Eroğlu’nu sağlığına kavuşmuş görmekten son derece mutlu oldum. Hafta sonu New York’a gitmek için adadan ayrılmazdan önce Sayın Eroğlu ile Kıbrıs konusuyla ilgili bir değerlendirme yaptık. İkimiz de Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliğinin kabul edilmesi zamanının geldiği, çözüm olacaksa bunun iki Devlet temelinde olabileceği görüşündeyiz…”