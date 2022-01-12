Cumhurbaşkanı Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Uysal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.
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