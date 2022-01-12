  • BIST 2.063,73
  • Altın 801.44764
  • Dolar 13.7996
  • Euro 15.7436
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Uysal’ı Kabul Etti

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Uysal’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Uysal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerbilim Mühendisleri Odası: Cumhurbaşkanlığı’nda Deprem Komitesi Kurulduğunu Kamuoyuyla Aynı Anda Öğrendik12 Ocak 2022 Çarşamba 15:33
  • Evren: Denktaş’ın Mücadelesini Ve Fedakârlıklarını Asla Unutmayacağız, Hakkı Ödenemez12 Ocak 2022 Çarşamba 15:19
  • Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı12 Ocak 2022 Çarşamba 15:09
  • Bakan Çavuşoğlu : Kurumları Yücelten Çalışanlarıdır12 Ocak 2022 Çarşamba 14:29
  • "Ateşi yok" diye yanılgıya düşmeyin!12 Ocak 2022 Çarşamba 14:02
  • Girne'de çıkan tartışma yaralamayla sonuçlandı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:49
  • Lefkoşa'da işletme sahibinin cüzdanı çalındı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:46
  • İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendislerinin yer almadığı toplantıyı eleştirdi12 Ocak 2022 Çarşamba 13:45
  • Cihangir'de tarımsal aletlere ait parçalar çalındı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:42
  • Arapköy'de uyuşturucu operasyonu12 Ocak 2022 Çarşamba 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti