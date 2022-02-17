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Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Nobel kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Nobel kimya ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. 


Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. 


Aziz Sancar gibi değerli isimlerin Kıbrıs’ta izlenilen egemen eşit iki devlete dayalı yeni siyaseti desteklemelerinin ve verilen mücadeleyi anlatmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Sancar’ın büyük önem verdiği ve “manevi kızı” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya da bu görüşmeyi organize etmesinden dolayı teşekkür etti. 
KKTC’de Covid-19 sürecinin iyi yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanmayla omicron varyantının ardından dünyada bir rahatlama olacağı beklentisi olduğunu söyledi.  Sağlık sisteminin tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta durmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin de bu süreçte büyük katkılar sağladığını da belirtti. 

“Rum zihniyeti değişmedi”
Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği esnekliklere rağmen Rum tarafının kabul edilemez önerileri nedeniyle sonuçsuz kaldığını ifade ederek Rum zihniyetinin değişmediğini ve Kıbrıs’ı bir Helen adası yapma amacıyla hareket etmeye devam ettiğini kaydetti. 


Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin lehine çevrilmeye çalışılan bir ortaklığı Kıbrıs Türk tarafının asla kabul etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hem Türkiye’nin güvenliği hem de Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için hava sahasında ve Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzu korumanın öneminin altını çizdi.  Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği ile ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. 


Prof. Dr. Aziz Sancar ise, Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri kendileriyle eşit olarak kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade ederek Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadele ve hatıralarının yeni kuşaklara aktarılmasının gerekliliğinin altını çizdi.


Çevrimiçi görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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