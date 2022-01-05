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Cumhurbaşkanı Tatar Omicron konusunda uyardı: Kurallara riayet etmek önemli

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artan vaka sayıları ile ilgili açıklamada bulunarak, yaygın aşılama ile hatırlatma dozlarının ve bireysel tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar Omicron konusunda uyardı: Kurallara riayet etmek önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artan vaka sayıları ile ilgili açıklamada bulunarak, yaygın aşılama ile hatırlatma dozlarının ve bireysel tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC’nin yürüttüğü ulusal aşı programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri sayesinde, salgınla başarılı bir mücadele sergilendiğini belirtirken, bu süreçte bireysel tedbirlere uymaya devam etmenin önemine işaret etti.

Son dönemde Omicron varyantı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de vaka sayılarında hızla yükseliş gözlemlendiğini belirtenTatar, Omicron varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olması nedeniyle birçok ülkede ve hatta Güney Kıbrıs ve Türkiye’de de benzer şekilde vakaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede ve vaka sayılarında artış olan tüm ülkelerde hastaneye yatış ve ölüm oranları incelendiğinde, yaygın aşılama ve tedbirlerle birlikte bu oranların kontrol altında tutulabilir düzeyde olduğunun gözlemlendiğine işaret ederek, maske kullanımının ve aşılamanın önemini yineledi. 

Tatar, iki yıla yakın bir süredir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür de etti.

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