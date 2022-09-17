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Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi

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Cumhurbaşkanı Tatar, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü arasında oynanan Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü arasında oynanan Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile birlikte, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan ve Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında gerçekleşen Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi.

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