Cumhurbaşkanı Tatar: Pandemi Koşulları Nedeniyle Meclis Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilemedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansı sonrası, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak 10.30’da başlayan Meclis’i bilgilendirme toplantısı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansı sonrası, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak 10.30’da başlayan Meclis’i bilgilendirme toplantısı sürüyor.



Bilgilendirme toplantısı öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, yaşanan pandemi koşulları nedeniyle Meclis bilgilendirme toplantısının Cenevre’deki gayriresmi öncesi gerçekleştirilemediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Cenevre’deki görüşme öncesi sağlık hususunda herhangi bir risk alınamazdı. Tüm kurallara uydum. Kabul ve ziyaretlerime dikkat ettim. Cenevre’deki bu önemli toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, konferans öncesi ilgili parti başkan ve yetkilileriyle tüm tarafları bilgilendirdiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansında ortaya konulan önerilerin, Türkiye ile istişare içerisindeki vizyonun kamuoyuyla Cenevre öncesi paylaşıldığını ifade etti.