Cumhurbaşkanı Tatar: Pele, her daim kalplerimizde yaşayacaktır…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin yaşamını yitirmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında “Pele, her daim kalplerimizde yaşayacaktır…” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya futbolunun duayen ismi, efsane futbolcu Pele’nin yaşama gözlerini yumması, tüm dünyanın acı bir kaybıdır” dedi.

Tatar, “Sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu, dili, ırkı, dini olmadığını tüm dünyaya gösteren, futboldaki başarısını sosyal hayata da taşıyan Pele; her daim kalplerimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.