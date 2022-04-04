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Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe Günü ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland ile Görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe Günü ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland ile Görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Perşembe Günü ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı 7 Nisan Perşembe günü kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre görüşme saat 10.45’te yapılacak.

Görüşmeyi takip edecek basın mensuplarının en geç çarşamba günü 09.00’a kadar isim, görev ve kurumlarını bildirmeleri; görüşme günü en geç saat 10.00’da da antijen test sonuçlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda hazır olmaları gerekiyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca da 11 Nisan’da adaya geliyor. Jenca’nın Kıbrıs Türk ve Rum liderleriyle görüşme yapması öngörülüyor.

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