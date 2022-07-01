Cumhurbaşkanı Tatar Polis Genel Müdürü Soyalan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Soyalan, 30 Haziran 1964’te kurulan polis teşkilatının 58. Yıldönümünü kutladığını ve bu çerçevede ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis teşkilatının 7/24 halkın huzur, barış ve güvenliği için görev yaptığına vurgu yapan Soyalan, araç gereç personel eksikliğine rağmen KKTC polis teşkilatının her zaman daha ileri ufuklara gittiğini kaydetti.

Polis teşkilatının yıllar içinde edindiği uzmanlık, bilgi ve tecrübesini, Türkiye’nin sağladığı imkanlarla güçlü bir şekilde geleceğe taşıdığına işaret eden Soyalan, Polis teşkilatının 58 yılda çok yol kat ettiğini, daha da güçlenmesi için kendilerini çalıştaylarla ve işbirlikleriyle geliştirdiklerini söyledi.

Halka daha sağlıklı ve iyi şekilde görev yapmak için çalıştıklarını ve iyi yollar kat ettiklerini ifade eden Soyalan, “teşkilatımızı hep ileri hep ileri geliştiriyoruz, topluma daha faydalı bir Kurum olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Polis Teşkilatının geçmişten bugüne büyük mesafe aldığını ifade etti.

Tatar, teknolojik destekle polisin trafik, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, sınır kapıları, güvenlik, yangınlar gibi olaylardaki önemine işaret ederek, “Polis, günümüzde büyük bir yelpazeye hizmet veriyor” dedi.

Ciddi anlamda asayiş ve güvenlik için teşkilatın daha da güçlenmesi temennisinde bulunan Tatar, istihbaratın önemine vurgu yaptı, KKTC’ye yönelik iç ve dış saldırılarda polisin sahil güvenlik ve askerle işbirliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile de yakın işbirliği ve çalışmaların önemine vurgu yapan Tatar, kadro, altyapı, araç teçhizat, sınır kapıları güvenliğinin önemine dikkat çekti, son yaşanan yangında Türkiye ile birlikte ortaya konan işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, daha da büyük bir felakete sebep olabilecek yangını hep birlikte önlediklerini ifade ederek, özveriye teşekkür etti, yangının söndürülmesinde katkı koyan herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşamını yitiren Eybil Efendi’ye, ailesine ve polis teşkilatına da başsağlığı diledi.