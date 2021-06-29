Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Teşkilatı’nın 57. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı: “Polis Teşkilatımıza Güvenimiz Tamdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tatar, mesajında, Polis Teşkilatı’nın en büyük gücünün halkın güveni, vatan sevgisi ve yüksek görev bilinci olduğunu söyleyerek, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede teşkilatın yine ön saflarda yer aldığını ve büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Ülkede, devlet ve halk için görev yapan polisleri saygıyla selamlayıp başarı dilediğini, şehit polisler ve tüm şehitleri de saygıyla andığını ifade eden Tatar, mesajının devamında şunları söyledi:

“Enosis hedefli 1963 Kanlı Noel saldırıları sonrasında Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlandığı ve polis teşkilatı ile diğer güvenlik kurumlarının Rum silahlı gücüne döndürülmüştü. İşte böylesine karanlık bir dönemde 30 Haziran 1964 tarihinde, Polis Teşkilatımızın temelleri atıldı. O günden bu yana ulusal varoluş mücadelemizde yer alan, ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla huzur ve güveni sağlayan, her koşulda halkımızın yanında yer alan Polis Teşkilatı’nın bugün geldiği nokta gurur verici olup, Polis Teşkilatımıza olan güvenimiz de tamdır.”