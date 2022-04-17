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Cumhurbaşkanı Tatar, Portreler Stiller ve Hikayeleri Projesi'nin Sergi Açılışını Yaptı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Portreler Stiller ve Hikayeleri Projesi'nin Sergi Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Portreler Stiller ve Hikayeleri Projesi'nin Sergi Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve bir yıla yayılacak olan “Portreler, Stiller ve Hikâyeleri” Projesi’nin, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen sergi açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılışta yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülkenin lokomotif üniversitesi olarak topluma yön veren bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sanatçılarının değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

“İzolasyonlara rağmen, Kıbrıs Türk halkının kendi değerini yaratmak adına ne kadar cesaretli olduğunu biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; ülkede müze eksikliği olduğunu ancak eserlerin, gelecek nesillere aktarımı açısından böylesi projelerin çok önem arz ettiğini vurguladı.

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