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Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Erol Baysal’ı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Erol Baysal’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Erol Baysal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Üyesi Prof. Dr. Erol Baysal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Erol Baysal’ın, aynı zamanda Dubai Genetik ve Thalassemia Merkezi ile Moleküler Genetik Bölümü Başkanı olarak da görev yaptığını, dünya çapında birçok başarıya imza attığını dile getirdi.

KKTC’de de başarılı çalışmalar yapan Prof. Dr. Erol Baysal’ın “Talasemi Sendromları” adlı kitabının ortaya çıkmasındaki başarısını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yazmış olduğunuz bu kitap için sizi kutluyorum. Thalassemia hakkında çalışma yapan yetkililerimizin de bu kitaptaki bilgilerden faydalanacağını düşünüyorum. Bunlar esas itibarıyla birer belge niteliğindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de, yıllardan beri sürdürülen çalışmaların, ilmin ve bilimin gelişmesiyle son derece teknolojik olanaklarla daha fazla araştırma yapılmış, Thalassemia’nın önlenmesinde başarılı olunmuştur. Bütün bu araştırmalar, sağlık çalışanlarımıza ışık tutan bir yol gösterici niteliği taşımaktadır” diyerek Prof. Dr. Erol Baysal’a  çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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