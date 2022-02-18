Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Silman’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Fatoş Silman’ı kabul ederek görüştü.

Prof. Dr. Fatoş Silman kabulde, “Eğitim Konulu Filmler” ve “Türk Sinemasından Seçkiler” adlı kitaplarını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, sinemanın büyülü bir dünya olduğunu ve her kesimden insana hitap eden bir sanat dalı olduğunu ifade etti. Türk sinemasına emek veren çok değerli oyuncu ve yönetmenlerin var olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk sineması ve dünya sinemasına dair yazılan bu iki kıymetli kitabın; ülkenin sanat, kültür ve eğitim hayatına katkı sağlayacağını sözlerine ekleyerek Prof. Dr. Fatoş Silman’a çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Fatoş Silman da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, kendisini kabulünden dolayı teşekkür ederek çalışmaları ve yazdığı kitaplar hakkında bilgi verdi.