Cumhurbaşkanı Tatar, Rekabet Kurulu Başkanı Üstünel’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel ve kurul üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kurul üyelerine ziyaretlerinden ve ülke için ortaya koydukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla bir devlet olarak güçlenmesinin önemine işaret etti. Rekabet Kurulu’nun ekonomik özelliğiyle önemli bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, piyasa ekonomilerinde rekabetin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, sağlıklı rekabet koşullarının oluşması ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin gerekliliğini dile getirerek, ülkenin potansiyelini değerlendirip ekonominin güçlenmesini sağlamanın refahın artırılması yönünde yürütülen çalışmaların önemli olduğunu kaydetti.

Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel de ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a kurul ve kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Üstünel, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde kurulan Türk Rekabet Konseyi’ne imza koyduklarını aktardı.