Cumhurbaşkanı Tatar: Resmi müzakerelere başlama gibi bir durum yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun önümüzdeki hafta adayı ziyareti öncesinde, bugün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı binasına gerçekleşen görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Rosemary DiCarlo'nun yapacağı ziyaret hakkında Stewart ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Tatar, “Görüşmeyle ilgili değerlendirme yaptık” dedi.

“RESMİ MÜZAKERELERE BAŞLAMA GİBİ BİR DURUM YOK”

Tatar, resmi müzakerelere başlama gibi bir durum olmadığını söyleyerek, “Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulü olursa müzakerelere başlayabileceğimizi aktardık” ifadelerini kullandı.

Günlük hayatın kolaylaştırılması için ortak kurulan teknik komitelerden memnuniyet duyduğunu Tatar, “Bu komitelerin devamlılığı sağlanmalıdır” diye konuştu.

Tatar, KKTC’nin mücadelesinin ana vatan Türkiye ile birlikte yürüttüğüne dikkat çekerek, “Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Bu konu kabul edilmek durumundadır” açıklamasında bulundu.

“DEPREM KONUSUNDA GÜNEY KIBRIS İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILABİLİR”

Kıbrıs’ta olası bir depreme hazırlık noktasında Güney Kıbrıs ile iş birliği yapılabileceğini kaydeden Tatar, “Depremle ilgili neler yapılabileceği konuşulmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumuna da değinerek, “Kıbrıs meselesinin konuşulma aşamasında AB’ye yer yoktur. AB’nin bize eşitlik göstermesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.