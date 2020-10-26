Cumhurbaşkanı Tatar resmi törenle karşılandı

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Resmi Karşılama Töreni ve karşılanan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte askeri birliği selamladı.
Tatar ve Erdoğan, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme sonrası Tatar ve Erdoğan’ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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