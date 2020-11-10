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Cumhurbaşkanı Tatar, Ressam Güzelgün’ün “Gönül Gözü” İsimli Resim Sergisini Açtı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ressam Günay Güzelgün’ün Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde yer alan “Gönül Gözü” isimli resim sergisinin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Ressam Güzelgün’ün “Gönül Gözü” İsimli Resim Sergisini Açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ressam Günay Güzelgün’ün Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde yer alan “Gönül Gözü” isimli resim sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği serginin açılışına eşi Sibel Tatar ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Tatar, ressam Günay Güzelgün’ü kutlayarak, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’de sanatın gelişmesinin halk olma özelliklerinden biri olduğunu ve bu tür etkinliklerle, halkın bağrından çıkan sanatçıların halkla buluştuğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi kültürü, gelenek görenekleri ve kendi özellikleriyle egemen eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelesini hayatın her alanında devam ettirdiği mesajının da verildiğini kaydetti. 

Sanatsal faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’yü ve organizasyona ev sahipliği yapan Rüstem Kitabevi’ni de kutladı.

Sergi 21 Kasım’a kadar, Pazar günleri hariç, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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