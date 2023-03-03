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Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'i arayarak taziyelerini iletti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'i arayarak, Yunanistan'daki tren kazasında 2 Kıbrıslı Rum üniversite öğrencisinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'e, Yunanistan'da dün meydana gelen ve en az 57 kişinin yaşamına mal olan tren kazasında 2 Rum öğrencinin de yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hristodulis'te son dönemde bölgede art arda felaketlerin yaşandığını kaydederek, taziyelerini ifade etmesinden dolayı Tatar'a teşekkür etti.

Dün Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmıştı.

Bazı vagonların raydan çıktığı, ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybetmiş durumda. Kazada yaralanan, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydediliyor.

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