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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı

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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle, pandemideki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Pilli’yi kabul etti. Görüşmede pandemide yaşanan son gelişmeler ve genel durumla ilgili Sağlık Bakanı’ndan bilgi alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde tüm dünyada ve Güney Kıbrıs’ta hızla artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde Omicron varyantının çok daha hızlı yayılma özelliği nedeniyle bireysel tedbirlerin daha fazla önem kazandığı bu dönemde, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğinin ve yine toplu ortamlara girilecekse mutlaka gerekli testlerin yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

PİLLİ, YILBAŞI KUTLAMALARINDA MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Pilli, resmi verilere göre dün itibarı ile ülkede 29 Omicron vakası görüldüğünü belirtirken Cumhurbaşkanı Tatar; Güney Kıbrıs’ta yeni yıl kutlamaları nedeniyle dün yaşanan ani vaka artışının benzerinin KKTC’de de yaşanmaması adına yılbaşı kutlamalarında maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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