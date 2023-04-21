Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Şampiyon Melekler Takımı’nı unutmadı…

Melekler Takımı’nın Gazimağusa’daki kabristanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı yayımladı:

“6 Şubat deprem felaketi nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı içimiz buruk bir biçimde idrak etmekteyiz. Bugün öğleden sonra Şampiyon Meleklerimizin, öğretmenleri ve velilerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua ettim. Acılı ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”