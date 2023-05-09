Cumhurbaşkanı Tatar: “Sanayimizdeki gelişmeleri gururla gözlemliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanayideki gelişmeleri gururla gözlemlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, esnaf ve üreticilerle görüşmelerine devam etti.

Ziyareti sırasında her zaman sanayiye önem verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yerli ürünlerin markalaşması adına ortaya konan iradeyi görmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Tatar, üreticilerin ve sanayi tesislerinin gelişmelerini büyük bir gururla gözlemlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı incelemelerde, sanayici ve üretim sektörünün güncel konularla ilgili görüşlerini de dinledi.

Sanayi işletmelerinin ve yerli üretimin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede faaliyet gösteren tüm işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.