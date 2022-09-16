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Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Fahri Ahmet Hüdaverdi’nin eşi Melek Tutku’yu evinde ziyaret etti ve Şehit Fahri Ahmet Hüdaverdi anısına madalya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuşarak, güvenlik içinde yaşam sürdürmelerini şehitlere borçlu olduğunu belirtti. Tatar, vatana ve millete sahip çıkmanın önemini dile getirdi.


Tatar, “Çok acılar çektiniz. Sizin acınız, hepimizin acısıdır. Sizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu madalyayı size devletimiz adına ailenize ve çocuklarınıza bırakmak üzere takdim ediyoruz. Tüm fedakârlıklarınız için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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