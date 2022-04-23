Cumhurbaşkanı Tatar, Şht. Tuncer İlkokulu'ndaki 23 Nisan Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 23 Nisan etkinliğini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmasında hem kendisinin, hem de eşi Sibel Tatar’ın Şehit Tuncer İlkokulu’nda okuduklarını belirterek, yıllar sonra Şehit Tuncer İlkokulu’nda 23 Nisan etkinliklerinde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü dünya çocuklarına armağan ettiğini ve bugünün KKTC’de de yıllardan beridir kutlanan anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Çocukları çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere ve öğretmenlere geleceğin teminatı çocukları en iyi şekilde yetiştirdikleri için teşekkür etti.