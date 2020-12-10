Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Sıtkı Doğruer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli çalışmaları ve yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde verdiği olağanüstü hizmetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli bir kurumu olduğunu söyleyerek, KKTC genelinde varlığını ve halkla temasını her türlü etkinlikte sürdüren, afet ve acil durumlarda özellikle teknolojik yatırımlarıyla güçlenen kapasitesi ile hizmet verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sivil Savunma Teşkilatı’nın daha da güçlenmesi, daha mobil olması, araç, gereçlerinin ve kapasitelerinin daha da güçlenmesi için desteğimiz her zaman sürecektir” diyerek kurumun uluslararası temasları ve faaliyetleri ile gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkili, eğitimli ve bilinçli hizmetleri ile hayat kurtaran Sivil Savunma Teşkilatı’na teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi.