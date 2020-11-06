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Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları görüşmeye çağırdı

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Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları görüşmeye çağırdı
Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları görüşmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini görüşme çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda, saat 14.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 14.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 15.00’de Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.

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