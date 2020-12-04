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Cumhurbaşkanı Tatar siyasi parti başkanlarıyla görüşme başlattı

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Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin Cumhurbaşkanlığı'ndaydı
Cumhurbaşkanı Tatar siyasi parti başkanlarıyla görüşme başlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yeniden görüşüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ilk olarak UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul ederek görüştü. Görüşme sonrasına basına açıklamalarda bulunan Saner, ülkede çok acil bir hükümetin kurulmasına iytiyaç duyuduğunu ifade ederek, bütçenin de biran önce görüşülmesi gerektiğini söyledi. Bir hükümetin kurulması için sonuna kadar mücaele edeceklerini ifade eden Saner, tüm siyasi parti yetkililerinin bu düşüncelerle hareket etmesi gerektiğini söyledi. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevini dün iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısı üzerine Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin bugün saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığına gitti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürmesi ve ardından basına bilgi verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün ayrıca 14.00’da UBP 14.45’te CTP ve 15.30’da da HP ile görüştü. 

Tatar,  yarın saat 11.30’da TDP, 12.00’de DP, 12.30’da da YDP Genel Başkanlarıyla bir araya gelecek.

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