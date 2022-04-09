Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla saat 14.30’da Belediyeler Reformu’nu görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyeler reformu konusunda siyasi parti başkanlarıyla saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis gündeminde bulunan belediyeler reformuyla ilgili 4 yasa tasarısına ilişkin toplantı bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilecek.
Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.30’da başlayacak.
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