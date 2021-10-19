Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti genel başkanları ile görüşmelere başlıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanlarıyla görüşmelere bugün başlıyor.

2 gün boyunca siyasi parti genel genel başkanları ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ilk olarak saat 13.30’da Ulusal Birlik Partisi, 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi ve saat 14.30’da ise Halkın Partisi Genel Başkanları ile bir araya gelecek.

Yeni hükümet oluşumuna yönelik görüşmelerine yarın da devam edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, yarın saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi, 11.30’da Demokrat Parti ve saat 12.00’de ise Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri ile istişarelerde bulunacak.