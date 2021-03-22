Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partileri bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Tatar, ilk toplantısını bugün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hamza Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partilerle Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına yarın (23 Mart, Salı) saat 17.00’de CTP Genel Başkanı ve heyetiyle devam edecek. Müteakip günlerde Meclis’te temsil edilen tüm parti başkanları ve heyetleriyle ayrı ayrı görüşecektir.