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Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizleri Kıbrıs'ta Görmekten Mutluluk Duyacağım"

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Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep’te Kıbrıs Gazileriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizleri Kıbrıs'ta Görmekten Mutluluk Duyacağım"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluşma programı kapsamında Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi üyeleriyle buluştu.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Hacı Ali Osman ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te gördüğü yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İşte gönül birliği böyle olur" dedi.

"BUNDAN SONRA ARAMIZDAKİ BAĞLARI KİMSE KOPARTAMAZ"

ENOSİS'e karşı direnerek bir destan yazıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu destandaki en önemli tarihin 20 Temmuz 1974 olduğunu kaydederek, Kıbrıs gazilerini minnetle selamladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'ten sonra ay yıldızlı bayrakların dalgalandığını, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığının Türkiye'nin adadaki varlığına bağlı olduğunu kaydetti. 
Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıs 'ta Türkiye'nin de desteği ile yeni bir siyaset oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta mutlak güçlü bir KKTC olmalıdır" dedi.
Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi bağlardan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bundan sonra ne Avrupa Birliği ne de başkaları aramızdaki bağları kopartabilir, buna güçleri yetmez” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet dışında bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti.
Kıbrıs gazilerinin adayı ziyaret etmek için kendisinden yardım istemesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Tatar, "Sizleri en kısa zamanda ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağım " dedi.

ŞAHİN

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin; "Anavatanına hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek, Cumhurbaşkanı Tatar'ı Gaziantep'te görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ERDEM

Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem ise konuşmasında, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin destan yazdığını vurguladı.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle yad eden Erdem, gazilerin ise KKTC’yi ziyaret etmek istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Kıbrıs gazileriyle buluşmasının ardından Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf ve halkla sohbet etti. 

Gaziantep temasları çerçevesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep yerel basın temsilcileri ile de sohbet toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının tamamlanmasının ardından bu gece saat 22.00'de yurda dönecek.

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