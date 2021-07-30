Cumhurbaşkanı Tatar; Sosyal medyadaki küfürlere, bir bardak su içip geçiyorum! (VİDEO)

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BRT'de katıldığı programda aktif bir sosyal medya takipçisi olduğu ortay açıktı.

Tatar yaptığı açıklamada sosyal medyadaki küfürleri, hakaretleri gördüğünü ama KIbrıs'ın küçük bir yer olduğu için üzerine "bir bardak su içip" devam ettiğini belirterek aynı topraklarda aynı memlekette küçük de bir ülke bir birimizi tanırık küçük de bir ülke adam sosyal medyaya yazdığında zanneder ki ben okumam oysa ben okurum dedi.