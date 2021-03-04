  • BIST 1.531
  • Altın 411,140
  • Dolar 7,4560
  • Euro 8,9777
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu

» »
St. Hilarion Kalesi’nde dün Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, kalede bulunan kafeterya tamamen yanarken, tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu

St. Hilarion Kalesi’nde dün Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, kalede bulunan kafeterya tamamen yanarken, tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar St. Hillarion Kalesi’ne giderek yanan yerleri inceledi son durum hakkında bilgi aldı.

St. Hilarion Kalesi’nin, kültürel miras ve tarihi zenginlik açısından en önemli simgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Milli mücadelede de kale ve bu bölge çok önemli bir yer teşkil ediyor” dedi. “Tarihi zenginliğin bir simgesi olan böylesi bir yeri korumak için devlet ve hükümetin elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ancak yıldırım düşmesi sonucu çıkan bu yangında hiçbir ihmal veya kusur yoktur. Bu olağanüstü koşullarda derhal müdahale eden gerek itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri’nin bu olağanüstü şarlarda bu yangının daha fazla yayılmasını engelleyen değerli kardeşlerime özellikle teşekkür etmek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin imkanları ölçüsünde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla bu tarihi bina için gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar mahkemede!04 Mart 2021 Perşembe 13:49
  • Akansoy ve Stefanu zoom üzerinden Kıbrıs sorununu konuşacaklar04 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • Gönyeli Belediyesi'ne tepki:''Egoların ve Irkçılığın yönetiyor seni!''04 Mart 2021 Perşembe 13:41
  • Meclis Gündeminde Sadece CTP Milletvekillerinin soruları var04 Mart 2021 Perşembe 13:11
  • Bakan Çavuşoğlu: Rekreasyon Alanı Girne’ye Nefes Olacak04 Mart 2021 Perşembe 12:50
  • Başbakan Saner: “Türkiye Cumhuriyeti bütçemize 3 milyar 250 milyon tl katkı sağlıyor”04 Mart 2021 Perşembe 12:42
  • Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis!04 Mart 2021 Perşembe 12:25
  • Türkiye’den 20 Bin Doz Aşı Ambulans Uçakla Ercan’a Geldi04 Mart 2021 Perşembe 11:56
  • Gönyeli Belediyesi bazı ödemelerin vadesini uzattı04 Mart 2021 Perşembe 11:50
  • KIB-TEK'te neler oluyor? Kim hangi yolsuzluğa bulaştı? Neden görevden alınmıyorlar?04 Mart 2021 Perşembe 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti