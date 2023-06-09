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Cumhurbaşkanı Tatar, Sudan’dan tahliye edilen Mensur Kaya’yı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Sudan’dan tahliye edilen Mensur Kaya’yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sudan’dan tahliye edilen Mensur Kaya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sudan’da mahsur kalan ve Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu ülkeye getirilen Mensur Kaya’yı Yeşilköy’deki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mensur Kaya’nın kızı, babasının ülkeye gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, görevli olarak Sudan’da elektrik santralinde bulunduğu sırada çıkan iç savaş nedeniyle mahsur kalan Mensur Kaya’yı evinde ailesinin yanında görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

 

Mensur Kaya’nın ülkeye getirilmesi için devreye girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki makamların girişimleri sonucu Mensur Kaya’nın Sudan’dan tahliye edildiğini ifade etti.

 

Türkiye’deki ilgili makamlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağ salim ülkeye dönen Mensur Kaya’ya, “Geçmiş olsun” dedi.

Dünyada birçok ülkede güvenlik sorunu yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin değerinin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

-Kaya

Mensur Kaya ise, savaş ortamında 48 gün kaldığını belirterek, bombalama olaylarının yaşandığını, etnik grupların çatıştığını ve birbirlerini vurduklarını dile getirdi.

Olaylar başladıktan kısa bir süre sonra elektrik santralinin yağmalandığını anlatan Mensur Kaya şöyle konuştu:

“Silahlı gruplar, santrale geldi ve koğuşlarımıza girdi. Arkadaşlarımızın boğazlarına pala dayadılar. Eşyalarını aldılar. Bize sıranın ne zaman geleceğini bekliyorduk. Mühendis arkadaş, santralde elektriği kapattı. Asker elektriğin neden gittiğini merak edince santrale geldi. Canımızı öyle kurtardık. Uzun bir yolculuktan sonra Sudan’dan çıktık. Ülkeye dönmemi sağlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Türkiye yetkililerine teşekkür ederim.”

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