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Cumhurbaşkanı Tatar, “Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği”Ni Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği”Ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, “Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği”Ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanserle mücadelede çocuk ve ailelere yönelik faaliyet gösteren “Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği”ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde, 2016 yılında 20 yaşındayken kansere yenik düşen Ceyhun Uzun ve Gülay Uzun’un kızı Tanyel Uzun’un anısına kurulan yardım derneğinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu anlamlı konuda yapılan çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, özellikle pandemi sürecinde İngiltere’den gelen katkıların ülkede kanserle mücadele konusuna aktarılmasının önemine işaret etti. 

Tatar, “Kızımız Tanyel’in aramızdan ayrılışından dolayı duyduğum derin üzüntüyü  tekrar ifade etmek istiyorum. Tanyel’in Gülüşü Yardım Derneği’nin yürüttüğü çalışmalarda, Tanyel’in maneviyatı ve gülüşü yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2022 yılının pandemi ile mücadele sürerken yardım konularında yürütülen çalışmaların daha fazla yer aldığı bir yıl olması temennisinde bulunarak, 2022’nin sağlık, refah ve mutluluk dolu geçmesini diledi.

Kabulde konuşan Ceyhun Uzun da, 24 yaş altı gençlerin ve çocukların kanserle mücadelesinde derneğin, gereken ihtiyaç ve desteği sağlama amacıyla kurulduğunu belirtti.

İngiltere’de polislik mesleğini yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için “imparatorluk madalyasıyla” ödüllendirildiğini ifade eden Uzun, İngiltere’de katıldığı “kanserle mücadele” temalı maratonda elde ettiği başarıyı da paylaştı.

Uzun, kanserle mücadelede ülkede farkındalığı artırmak hedefiyle Yedidalga’dan Dipkarpaz’a 2022’de bir maraton gerçekleştirmek istediğini de Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı.

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