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Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u Gezdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus’u ziyaret etti, şehir merkezini gezdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar Tarsus’u Gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus’u ziyaret etti, şehir merkezini gezdi. 
Vatandaşlar tarafından alkışlar ve coşkuyla karşılanan Tatar’ın ziyareti sebebiyle Tarsus’a KKTC bayrakları asıldı. 
Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Camii, Kubat Paşa Medresesi, Makam-ı Danyal Camii’ni gezen Tatar, meydanda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kırkkaşık Bedesteni’nde televizyon programına da konuk oldu, Kıbrıs konusu ve KKTC ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve diğer yetkililer eşlik etti. 
KKTC’de narenciye alanında yatırımları bulunan Kalyoncu tesislerini de ziyaret eden Tatar, ziyaret ettiği Adana ve Tarsus’ta çok iyi karşılandığını, KKTC’den herkese Kıbrıs Türk halkının sevgi ve saygılarını getirdiğini söyledi. 
“20 TEMMUZ BU YIL ÇOK ANLAMLI… İKİ BAYRAM BİR ARADA KUTLANACAK”
20 Temmuz Barış Harekatının bu yıl çok anlamlı olduğunu, 47. Yıldönümü Kurban Bayramı ile kutlayacaklarını ifade eden Tatar, iki bayramın bir arada kutlanacağını kaydetti. 
Bölge halkına misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Tatar, iki halk arasındaki gönül bağı, kader birliği, kardeşlik duygularının önemine işaret etti.
Barış Harekatının ilk adımının buradan atıldığını, 47 yıl sonra bölge halkıyla kucaklaşmak, Kıbrıs meselesini anlatmak, kaynaşma ve dayanışma ruhunun yeniden tesisi için buralarda olduğuna işaret eden Tatar, “Aramızdaki bağlama önem veriyorum, geleceğe güvenle bakıyoruz. Gençlere bu milli duyguları aşılıyoruz, bitmeyen sevdamız, Türk halkı olarak birlikteyiz” ifadelerini kullandı. 
Pandemi süreci de bitince karşılıklı ziyaretlerin daha da artacağına inanç belirten Tatar, hep birlikte olmaya devam edeceklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta yeni siyasetin, iki ayrı egemen, eşit bağımsız devlet olduğunu; tehlikeli federasyon görüşmelerinin bittiğini, oynanan oyunun Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak ve Kıbrıs Türk halkı ile olan bağların koparılması olduğunu ancak bu tarihi olabilecek hatadan dönüldüğünü” kaydetti. 
Seçimde de siyasetini bunun üzerine kurduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu siyasetini onayladığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin olmadığı bir AB içinde yer alamayacağını söyledi. 
Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini Türkiye’nin de desteklediğini ifade eden Tatar, bu siyaseti BM ve AB yanında tüm ilgili taraflara anlattıklarını kaydetti. 

Kıbrıs Türk halkının devletini kurduğunu ve artık yama olmayacağını ilan ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye açısından da ulusal menfaatler ve bölgedeki çıkarlar için iki devletli çözümün önemli olduğunu söyledi. 
“SIK SIK TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNİ ZİYARET EDEREK, BİLGİ VERECEĞİM KAYNAŞMAYI YENİDEN SAĞLAYACAĞIM”
Bu konuda sık sık Türkiye’nin çeşitli bölgelerini ziyaret ederek, bilgi vereceğini, kaynaşmayı yeniden sağlayacağını ifade eden Tatar, Asrın Projesine de değindi. 
Asrın projesinin KKTC için önemine vurgu yapan Tatar, suyun KKTC için öneminin ve ne kadar kıymetli olduğunun geçen yıl borularda yaşanan arıza ile ortaya çıktığını söyledi. 
Tatar, suyun KKTC’ye ulaşması için fedakarlık gösteren bölge halkına teşekkür ederek, yeni yapılan yatırımların tarım sektörüne de olumlu yansıyacağını, bunun olumlu ve önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. 
KKTC’nin bağımsız egemen bir devlet olduğunu, 140 faklı ülkeden öğrenciye eğitim verdiğini anlatan Tatar, bölgede hem hava sahası hem de mavi vatanda stratejik öneme sahip olduğunu, bu yüzden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

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